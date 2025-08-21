Перейти до основного змісту
Рада в першому читанні підтримала виплати військовим з тяжкими захворюваннями після полону
Рада в першому читанні підтримала виплати військовим з тяжкими захворюваннями після полону

Олена Богданьок
Обмін військовополоненими 26 червня 2025 року. Facebook/Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Верховна Рада у четвер, 21 серпня, проголосувала в першому читанні за законопроєкт №13627, який передбачає виплати 50 тисяч гривень щомісяця для військових після полону впродовж перших трьох місяців лікування.

Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк і Олексій Гончаренко, а також заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук.

"За" проголосували 270 народних обранців.

Ініціаторкою законодавчої ініціативи виступила народна депутатка Анна Пуртова зі “Слуги народу”.

“Бажано б нам з такими законами не затягувати, але добре, що хоч зараз знайшли час на це. Далі ще друге читання”, — написав Железняк.

Як пояснив Гончаренко, законопроєкт пропонує:

  • військові, які після звільнення потребують тривалого стаціонарного лікування (від 30 днів), отримуватимуть щомісячну виплату в розмірі 50 000 грн;
  • ці виплати здійснюватимуться протягом перших трьох місяців лікування;
  • документ також врегульовує порядок видачі довідок про травми чи захворювання, отримані в полоні, щоб уникнути бюрократичних перепон і різних трактувань;
"Зараз виплати передбачені лише для тих, хто має травми (поранення, контузії, каліцтва). Але багато звільнених з полону потребують лікування не через травми, а через важкі хвороби, які вони отримали чи які загострилися в полоні", — зазначив нардеп.

Як відзначила Верещук, законопроєкт стосується військових, які внаслідок перебування в полоні зазнали тяжких захворювань.

“Наразі такі воїни не мають належних пільг, які б відображали визнання державою цих хвороб саме як наслідку ворожого полону. А це несправедливо. Отже, цей законопроєкт передбачає щомісячні виплати на лікування у розмірі 50 тис. грн протягом трьох місяців. Це хороший воєнно-соціальний закон”, — зазначила Верещук.

