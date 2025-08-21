Україна координується з американською стороною щодо можливого проведення двосторонньої зустрічі президента Володимира Зеленського та очільника Кремля Володимира Путіна, а опісля — тристоронньої, за участі президента США Дональда Трампа. У разі, якщо російський лідер не "буде готовий" до переговорів у такому форматі, Україна очікує на реакцію США у вигляді посилення санкцій.

Про це президент Зеленський сказав на зустрічі з журналістами, відповідаючи на запитання, чи були прямі контакти з російською стороною з приводу проведення зустрічі з Путіним, передає кореспондентка Суспільного.

"Ми сподіваємося, що Америка буде реагувати. Тому що вони самі кажуть: "Ок. Тоді двостороння, а потім — тристороння, і Путін на це погодиться". Має погодитися, тому що, якщо одна зі сторін не хоче закінчувати цю війну, то Америка реагуватиме. Ми хочемо закінчення цієї війни і чітко це демонструємо. Отже, зараз має бути крок від російської сторони", — говорить Зеленський.

За словами президента, провести таку зустріч європейські союзники та Україна хотіли б у "нейтральній" Європі, наприклад, у Швейцарії чи Австрії.

19 серпня після зустрічі у Білому домі з українським президентом та європейськими лідерами Трамп зателефонував Путіну та, за його словами, отримав згоду на зустріч із Зеленським. Росія запропонувала спершу двосторонню зустріч між Путіним та Зеленським, а тоді — тристоронню, за участі Трампа. Зеленський погодився без жодних умов. Наразі російська сторона публічно не підтверджувала готовність до двосторонньої зустрічі в найближчий час. Голова російського МЗС Лавров сказав, що Росія "не відмовляється від жодних форм роботи щодо українського врегулювання — ні від двосторонніх, ні від тристоронніх", втім наголосив, що контакти за участю перших осіб потрібно готувати "вкрай ретельно".

Зеленський заявив, що в розмові з Трампом наголосив на необхідності посилення санкцій проти Росії, якщо не відбудеться двостороння зустріч або Москва ухилятиметься від чесного завершення війни. Також, за його словами, гарантії безпеки для України мають бути надійними й довгостроковими за участі Європи та США, а всі ключові питання, зокрема територіальні, обговорюють лише за участі України. Гарантії безпеки мають напрацювати впродовж 7-10 днів з моменту зустрічі в Білому домі.