На фронті протягом минулої доби зафіксовано 167 бойових зіткнень. Найгарячіше було на Покровському, Новопавлівському та Лиманському напрямках. За минулу добу армія РФ втратила на війні в Україні 830 військових.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Війська РФ завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, застосувавши п’ять ракет, 61 авіаційний удар, скинувши 127 керованих бомб. Крім цього, здійснили 5407 обстрілів, із них 123 – із реактивних систем залпового вогню, та залучили для ураження 5939 дронів-камікадзе.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Стара Гута, Нова Гута Сумської області; Білогір’я, Оріхів, Приморське Запорізької області; Бургунка, Миколаївка, Львове Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, чотири артилерійські системи, один засіб ППО та пункт управління військ РФ.

Загалом, з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 1 073 530 військових. Минулої доби втрати росіян становили 830 осіб. Також українські воїни знешкодили танк, п’ять бойових броньованих машин, 41 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 315 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 114 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів.