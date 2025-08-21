Тайвань збільшує оборонний бюджет

Кабінет міністрів Тайваню планує у 2026 році виділити на оборону 949,5 млрд тайванських доларів ($31,27 млрд), що становить 3,32% від ВВП. Це вперше з 2009 року оборонні витрати перевищать поріг у 3% валового внутрішнього продукту.

Про це повідомило Центральне інформаційне агентство Тайваню, пише Reuters.

Як пише видання, збільшення бюджету відбувається на тлі посилення військового та політичного тиску з боку Китаю, який вважає острів своєю територією. Тайбей рішуче відкидає ці претензії.

Президент Лай Цін-те раніше заявив, що витрати на оборону мають перевищити 3% ВВП у 2026 році. Зростання бюджету також відображає вимоги Вашингтона до Тайваню більше інвестувати у власну безпеку — подібно до тиску США на європейських союзників.

Вперше до оборонного бюджету включені витрати на берегову охорону, яка регулярно стикається з китайськими патрулями і в разі війни буде задіяна у захисті острова.

Тайвань робить ставку на модернізацію збройних сил, зокрема на розробку підводних човнів власного виробництва. Тим часом Китай активно нарощує військовий потенціал, розвиваючи авіаносці, винищувачі-«невидимки» та ракетні системи.

У березні Пекін оголосив про збільшення свого оборонного бюджету на 7,2% — до 1,78 трлн юанів ($248 млрд), що перевищує заплановані темпи зростання економіки у 2025 році.