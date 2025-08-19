Рада підтримала збільшення виплати при народженні дитини

Верховна Рада підтримала в першому читанні урядовий проєкт №13532, що передбачає збільшення розміру виплат із державного бюджету при народженні дитини.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, за законопроєкт проголосували 290 депутатів.

Проєкт передбачає одноразову грошову виплату в розмірі 50 тис. грн при народженні першої, другої чи будь-якої наступної дитини. Раніше ця сума становила 41 280 грн, із яких частину виплачували щомісяця. Тепер передбачається виплата усієї суми зразу.

"Пакунок малюка" стане гнучкішим. Якщо раніше цей набір можна було отримати лише після народження дитини, то тепер його можна буде замовити вже з 36-го тижня вагітності.

У Кабміні вважають, що така підтримка має посилити фінансову стабільність родин і полегшити перші місяці догляду за новонародженими.

Законопроєкт також передбачає місячну допологову допомогу — 7000 грн. Якщо вагітна жінка не має страхового стажу (не працює офіційно), їй виплачуватимуть щомісяця по 7000 грн у період вагітності.

Крім того, передбачено 7000 грн щомісяця на дитину до 1 року, якщо хтось із батьків або бабуся/дідусь залишається вдома доглядати за дитиною.

Ще одна виплата — "єЯсла". Її отримуватиме той із батьків чи опікун, хто вийде на роботу після досягнення дитиною 1 року. Можна отримувати компенсацію за дитсадок приблизно до 8000 грн щомісяця. Або ж держава платитиме за того з батьків, хто після року залишається вдома з дитиною, ЄСВ, щоб не втрачався страховий стаж для пенсії.

Також запроваджується одноразова виплата "Пакунок школяра" — 5 тис. грн на придбання речей до школи для першокласників. Гроші виплачуватимуть усім без прив’язки до доходу родини.