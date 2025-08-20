Німецька прокуратура висунула звинувачення громадянину Росії, якого підозрюють у плануванні нападу на посольство Ізраїлю в Берліні та спробі приєднатися до терористичного угруповання "Ісламська держава".

Про це пише Reuters.

Прокурори вважають, що обвинувачений Ахмад Е. отримав в інтернеті інструкції з виготовлення вибухівки, але "план провалився", оскільки він не зміг дістати необхідних компонентів.

"З початку лютого він планував скоїти теракт у Німеччині, наприклад, проти посольства Ізраїлю в Берліні", – йдеться в заяві федеральної прокуратури.

Зазначається, що чоловіка затримали в лютому цього року в Берлінському аеропорту. За версією прокуратури, він прямував до Пакистану для проходження військової підготовки в ІДІЛ. Свою "поїздку" він фінансував, продаючи дорогі смартфони.

Ахмада Е. також підозрюють у перекладі пропагандистських матеріалів "Ісламської держави" російською та чеченською мовами.

"7 серпня прокуратура висунула йому звинувачення в підготовці та підбурюванні до вчинення тяжкого насильницького акту, що ставить під загрозу державну безпеку, а також у спробі вступити до терористичної організації за кордоном, оскільки Ахмад Е. є неповнолітнім", — йдеться у повідомленні.