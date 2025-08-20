TikTok заблокував канали підсанкційного екснардепа Мураєва

TikTok заблокував два канали підсанкційного колишнього народного депутата України Євгена Мураєва, які поширювали проросійські наративи та дезінформацію.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації (ЦПД).

Наразі Мураєв створив резервний канал, але, як переконані у ЦПД, й він з часом також припинить своє існування.

19 січня 2025 року президент Володимир Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти 18 людей. Серед них: Євген Мураєв, Нестор Шуфрич, Олег Волошин, Петро Симоненко, Юрій Бойко, громадяни РФ олігарх Костянтин Григоришин, композитор Ілля Резнік, диригент Юрій Башмет, оперний співак Василь Герелло, хореограф Вадим Писарєв.

Усіх їх, зокрема, позбавили державних нагород та інших форм відзначення, застосували блокування активів та запобігання виведенню капіталів за межі України, а також інші обмеження.

Що відомо про Євгена Мураєва

Євген Мураєв — депутат Харківської обласної ради двох скликань, народний депутат України VII і VIII скликань від "Опозиційного блоку", з 3 червня 2016 позафракційний. Власник телеканалу "НАШ", проти якого запроваджено санкції.

Він — колишній голова політради партії "За життя" (потім ОПЗЖ, яка нині заборонена), згодом — керівник партії "Наші", яку у червні 2022 року суд заборонив.

Восени того ж року співробітники СБУ провели серію обшуків за місцями проживання та в офісах екснардепа. Під час слідчих дій за адресами фігуранта виявили готівку в російських рублях, зброю, комп’ютерну техніку і мобільні телефони з доказами незаконних дій.

У липні 2023-го СБУ заочно повідомила Мураєву про підозру у державній зраді.