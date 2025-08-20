ГУР: РФ застосовує новий дрон із LTE-зв'язком і можливістю віддаленого керування

Військо РФ активно застосовує на різних напрямках фронту новий дрон з LTE-зв’язком та можливістю віддаленого керування. Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони в розділі “Компоненти у зброї” порталу War&Sanctions опублікувало 3D-модель, складові та компоненти нового БпЛА.

Про це повідомили у ГУР.

Зазначається, що новий дрон може використовуватися як розвідувальний або ударний дрон, а також як хибна ціль для перевантаження української ППО.

Ця модифікація обладнана камерою та двома LTE-модемами, які дозволяють передавати відео в реальному часі або в записі через мобільні базові станції, а також отримувати команди для коригування курсу.

В ударній версії камера (за умови зміни кута огляду) та віддалене керування можуть використовуватись для наведення на ціль оператором за принципом FPV.

Конструктивно безпілотник має фюзеляж типу “дельта-крило”, подібний до Shahed-131 (“Герань-1”), але дещо менший. Навігація здійснюється завадозахищеною системою супутникового позиціонування з чотирма патч-антенами та китайськими модулями Allystar.

Майже половина компонентів безпілотника виготовлена в Китаї (модулі зв’язку, мінікомп’ютер, регулятор живлення, кварцовий генератор).

Двигун DLE встановлений у носовій частині фюзеляжу, що робить дрон найбільш подібним до баражуючого боєприпасу “Італмас” виробництва російської zala group.