Рютте зателефонував Ердогану, щоб обговорити гарантії безпеки для України
Рютте зателефонував Ердогану, щоб обговорити гарантії безпеки для України

Олена Богданьок
Рютте зателефонував Ердогану, щоб обговорити гарантії безпеки для України
Президент Туреччини Реджеп Ердоган під час пресконференції в Римі, Італія, 29 квітня 2025 року. REUTERS/Remo Casilli

На зворотному шляху із саміту у Вашингтоні Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зателефонував президенту Туреччини Реджепу Ердогану, щоб обговорити останні події, пов'язані з мирним процесом між Україною та Росією та обмінятися думками щодо надійних і стійких гарантій безпеки.

Про це повідомили в офісі Ердогана.

“Президент Ердоган і генеральний секретар НАТО Рютте підкреслили ключову роль Туреччини в мирному процесі в Україні та забезпеченні безпеки Чорного моря”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Ердоган і Рютте домовилися про внесок Туреччини, яка є однією з найважливіших країн в НАТО, у мирний процес та про тісну координацію дій.

“Президент Ердоган і генеральний секретар НАТО Рютте також обмінялися думками щодо надійних і стійких гарантій безпеки”, — додала турецька сторона.

12 серпня Ердоган провів телефонну розмову з президентом України Зеленським. Під час неї Ердоган заявив про готовність Туреччини прийняти зустріч очільника Росії Путіна та президента Зеленського "на рівні лідерів".

