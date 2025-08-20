Рютте зателефонував Ердогану, щоб обговорити гарантії безпеки для України

На зворотному шляху із саміту у Вашингтоні Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зателефонував президенту Туреччини Реджепу Ердогану, щоб обговорити останні події, пов'язані з мирним процесом між Україною та Росією та обмінятися думками щодо надійних і стійких гарантій безпеки.

Про це повідомили в офісі Ердогана.

“Президент Ердоган і генеральний секретар НАТО Рютте підкреслили ключову роль Туреччини в мирному процесі в Україні та забезпеченні безпеки Чорного моря”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Ердоган і Рютте домовилися про внесок Туреччини, яка є однією з найважливіших країн в НАТО, у мирний процес та про тісну координацію дій.

“Президент Ердоган і генеральний секретар НАТО Рютте також обмінялися думками щодо надійних і стійких гарантій безпеки”, — додала турецька сторона.

12 серпня Ердоган провів телефонну розмову з президентом України Зеленським. Під час неї Ердоган заявив про готовність Туреччини прийняти зустріч очільника Росії Путіна та президента Зеленського "на рівні лідерів".