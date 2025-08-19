Даніель "Куба" Кітонє став новим командиром "Хартії"

Даніель “Куба” Кітонє став новим командиром 13-ї бригади Національної гвардії України “Хартія”.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці бригади.

На урочистій церемонії бойовий прапор бригади новому комбригу передав полковник Максим “Альтаїр” Голубок, нині начальник штабу – перший заступник командира корпусу “Хартія”.

“Усвідомлюю відповідальність, що покладається на мене. Обіцяю бути вірним присязі, зберігати бойові традиції, дбати про особовий склад і примножувати славу нашого підрозділу”, – сказав у першій промові Даніель Кітонє.

Раніше він був командиром одного з батальйонів “Хартії”.

Перший комбриг “Хартії” Ігор “Корнет” Оболєнський з квітня 2025 року обіймає посаду командира 2-го корпусу Національної гвардії України “Хартія”.