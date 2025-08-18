У Варшаві під час земляних робіт виявили бомбу

У Варшаві у понеділок, 18 серпня, під час земляних робіт поблизу колій у районі Гданського мосту виявили вибуховий пристрій. Ймовірно, це бомба часів Другої світової війни.

Про це повідомило польське видання RMF24.

"Під час земляних робіт на коліях на перехресті вулиць Сломінського та Мендзипаркової було знайдено нерозірваний вибуховий пристрій, найімовірніше, часів Другої світової війни. Територію охороняють. Ми очікуємо на прибуття підрозділів саперів", — прокоментував представник міської столичної поліції Якуб Пациняк.

Також зазначається, що через інцидент на ділянці Варшава-Гданська – Варшава-Прага потяги курсують зі зниженою швидкістю.

9 серпня МВС Сербії повідомляло про знищення авіаційної бомби часів Другої світової війни, яку виявили в Белграді.