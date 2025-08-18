Сили ППО вночі знешкодили 88 російських дронів

У ніч на 18 серпня (із 21:00 17 серпня) Росія атакувала Україну чотирма балістичними ракетами Іскандер-М, а також 140 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО знешкодили 88 російських дронів.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Балістикою росіяни били з Таганрога, Міллерова, Курська, дрони запускали з напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, РФ, Чауда, ТОТ Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 88 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни", — йдеться у повідомленні.

Зафіксовано влучання ворожих ракет та ударних БпЛА на 25 локаціях на Донеччині, Харківщині, Сумщині, Дніпропетровщині, Одещині та Київщині.