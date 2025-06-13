Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що наразі важливо запобігти дестабілізації в регіоні Близького Сходу, оскільки конфлікт несе загрозу глобальній безпеці.

Про це глава української дипломатії сказав під час панельної дискусії щодо російської агресії проти України на форумі GLOBSEC-2025 у Празі, у п’ятницю 13 червня.

"В Україні з тривогою стежать за розвитком подій на Близькому Сході у зв’язку із нанесенням Ізраїлем цієї ночі ударів по об’єктах на території Ірану. Усвідомлюючи ризики подальшої дестабілізації всього регіону, констатуємо, що продовження бойових дій може мати негативні наслідки для міжнародної безпеки та глобальної фінансової стабільності, особливо на нафтових ринках", — наголосив Сибіга.

Міністр також нагадав, що Іран підтримує Росію у війні проти України, зокрема постачаючи їй зброю, яку РФ використовує для атак на українські міста.

Крім того, МЗС назвало іранський режим джерелом багатьох проблем як на Близькому Сході, так і за його межами.

"Переконані, що відновлення миру та стабільності на Близькому Сході відповідатиме інтересам не лише регіону, але й усієї міжнародної спільноти. Безпека в Європі та на Близькому Сході є безпосередньо пов'язаними", — резюмував міністр.

Україна закликає міжнародну спільноту до спільних і рішучих дій у протидії безпековим загрозам та стримуванні агресивних режимів, зокрема Росії, Ірану та Північної Кореї.