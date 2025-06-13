Нацполіція проводить масштабну загальнодержавну спецоперацію по боротьбі з незаконним обігом зброї та боєприпасів. Наразі триває понад 500 обшуків.

Про це зранку у п’ятницю, 13 червня, повідомили в Нацполіції.

“Вказані дії спрямовані на підвищення рівня безпеки у суспільстві, запобігання злочинам, пов’язаним із використанням нелегальної зброї, а також її незаконного обігу”, — йдеться у повідомленні.

Операція проходить у взаємодії з Офісом Генерального прокурора та іншими правоохоронними органами.

Де саме проходять обшуки, не уточнюється. Деталі обіцяють надати після завершення усіх слідчих дій.