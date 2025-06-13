Перейти до основного змісту
Нацполіція проводить понад 500 обшуків у рамках спецоперації по боротьбі з незаконним обігом зброї
ПОЛІЦІЯЗброяВторгнення Росії в УкраїнуПОДІЇВІЙНАЗброя і технології

Нацполіція проводить понад 500 обшуків у рамках спецоперації по боротьбі з незаконним обігом зброї

Олена Богданьок
Розмір шрифту
Нацполіція проводить понад 500 обшуків: спецоперація по боротьбі з незаконним обігом зброї
Нацполіція проводить масштабну загальнодержавну спецоперацію по боротьбі з незаконним обігом зброї та боєприпасів, 13 червня 2025 року. Нацполіція/Фейсбук

Нацполіція проводить масштабну загальнодержавну спецоперацію по боротьбі з незаконним обігом зброї та боєприпасів. Наразі триває понад 500 обшуків.

Про це зранку у п’ятницю, 13 червня, повідомили в Нацполіції.

“Вказані дії спрямовані на підвищення рівня безпеки у суспільстві, запобігання злочинам, пов’язаним із використанням нелегальної зброї, а також її незаконного обігу”, — йдеться у повідомленні.

Операція проходить у взаємодії з Офісом Генерального прокурора та іншими правоохоронними органами.

Де саме проходять обшуки, не уточнюється. Деталі обіцяють надати після завершення усіх слідчих дій.

Топ дня
Вибір редакції
Дізнайтесь більше
На початок