Українські полярники вирішили великий айсберг , який дрейфує поблизу антарктичної станції "Академік Вернадський", на честь морських дронів "Магура". Також так називається гора на Львівщині. Крім цього це ім'я крилатої доньки бога Перуна , яка є покровителькою воїнів.

Про це у Facebook повідомила пресслужба Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ).

Там розповіли, що цю назву для айсберга в Instagram запропонувала користувачка Інна Фільтанович.

Як написала сама Інна, Марічка, Sea baby та Магура — це три назви українських морських дронів, які завдали значних втрат російському війську.

Ім'я SeaBaby раніше отримало тюленятко моря Ведделла, що 2024 року першим народилося неподалік української станції "Академік Вернадський".

А Марічкою полярники нарекли один з нових дизель-генераторів на "Вернадському", заміна яких відбулася 2022 року, і за британською традицією їм дають жіночі імена.

Тож у НАНЦ вважають, що айсберг Магура стане "логічним доповненням цього тріо".

Там додали, що авторці ідеї полярники подарують шеврон 30-ї української антарктичної експедиції.

8 березня до Антарктиди вирушила 30-та українська антарктична експедиція, яку очолює полярник та метеоролог Олександр Полудень.

На початку квітня до України повернулись учасники 29-ї антарктичної експедиції, які рік відпрацювали в Антарктиді на станції "Академік Вернадський". Їхній шлях додому тривав два тижні.

Дрони Magura

31 грудня 2024 року завдяки ракетному морському дрону Magura V5 спецпризначенці ГУР МО вперше у світі знищили повітряну ціль ― два російські гелікоптери Мі-8.

На початку травня 2025 року спецпідрозділом української розвідки у взаємодії з СБУ та Силами оборони України у Чорному морі за допомогою морського дрона Magura було знищено російський літак Су-30.

Українська полярна станція "Академік Вернадський"

"Академік Вернадський" — єдина українська антарктична станція. Розташована на мисі Марина острова Галіндез за 7 км від західного узбережжя Антарктичного півострова. Вона працює постійно і є метеорологічною та географічною обсерваторією. Головне призначення станції — проведення наукових досліджень в Антарктиді. Для виконання цього завдання підпорядковано всю життєдіяльність станції та Національного антарктичного наукового центру.

Вона була заснована в 1947 році як британська станція Фарадей. У лютому 1996 року Велика Британія передала її Україні. Станцію перейменували на честь видатного українського вченого, академіка Володимира Вернадського, першого президента Національної академії наук України.

29 січня 2021 року президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення 25-ї річниці заснування антарктичної станції "Академік Вернадський".

У серпні 2021 криголам "Ноосфера" придбали для української антарктичної станції "Академік Вернадський". У 1996 році саме цей він доставив першу українську місію на колишню британську станцію "Фарадей", яка тепер відома як "Академік Вернадський".