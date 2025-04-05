До України повернулись учасники 29-ї антарктичної експедиції, які рік відпрацювали в Антарктиді на станції "Академік Вернадський". Їхній шлях додому тривав два тижні.

Про це у Facebook повідомила пресслужба Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ).

Там розповіли, що українські полярники та полярниці прибули до Києва пізно ввечері вчора, 4 квітня.

Ця група вчених проводила дослідження та безперервні вимірювання за трьома основними напрямами: геофізика, метеорологія, біологія, а команда життєзабезпечення — підтримувала роботу всієї інфраструктури та наукову діяльність.

"Разом із зимівниками та зимівницями повернулися науковці сезонної експедиції. Вони працювали на "Вернадському" від кількох тижнів до кількох місяців антарктичного літа", — кажуть у НАНЦ.

До України повернулись учасники 29-ї антарктичної експедиції, які рік відпрацювали в Антарктиці на станції "Академік Вернадський". НАНЦ/Facebook

Загалом за час сезону їм вдалося провести низку нових досліджень з метеорології, океанографії, геофізики, геології та біології.

Зокрема йдеться про:

вперше запустити аргобуї для вивчення Південного океану в межах проєкту OCEAN ICE ("Горизонт Європа");

вперше здійснити одночасне радіозондування атмосфери з "Вернадського" та українського наукового судна "Ноосфера";

вперше відібрати зразки талої води з льодовиків на континенті щодо наявності в ній мікропластику.

У НАНЦ додали, що шлях полярників та полярниць додому тривав два тижні й був досить насиченим.

"Спершу "Ноосфера" доправила їх з Антарктики до чилійського порту Пунта-Аренас через протоку Дрейка. Вона відома своєю бурхливістю, і цього разу, за словами капітана судна Павла Панасюка, прохід був одним з найважчих. З Чилі кількома літаками команда дісталася Варшави, а звідти вже автобусом до України", — йдеться у повідомленні.

8 березня до Антарктиди вирушила 30-та Українська антарктична експедиція, яку очолює полярник та метеоролог Олександр Полудень.

Українська полярна станція "Академік Вернадський"

"Академік Вернадський" — єдина українська антарктична станція. Розташована на мисі Марина острова Галіндез за 7 км від західного узбережжя Антарктичного півострова. Вона працює постійно і є метеорологічною та географічною обсерваторією. Головне призначення станції — проведення наукових досліджень в Антарктиді. Для виконання цього завдання підпорядковано всю життєдіяльність станції та Національного антарктичного наукового центру.

Вона була заснована в 1947 році як британська станція Фарадей. У лютому 1996 року Велика Британія передала її Україні. Станцію перейменували на честь видатного українського вченого, академіка Володимира Вернадського, першого президента Національної академії наук України.

29 січня 2021 року президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення 25-ї річниці заснування антарктичної станції "Академік Вернадський".

У серпні 2021 криголам "Ноосфера" придбали для української антарктичної станції "Академік Вернадський". У 1996 році саме цей криголам доставив першу українську місію на колишню британську станцію "Фарадей", яка тепер відома як "Академік Вернадський".

12 грудня 2024 року криголам "Ноосфера" розпочав четвертий антарктичний сезон.