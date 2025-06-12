Угорський прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Грузію "звіром", якого нібито боїться Євросоюз та висловив переконання, що всі "заздрять" цій країні включаючи Угорщину.

Про це він заявив під час спільної пресконференції з очільником грузинського уряду, який перебуває з візитом у Будапешті, передає News Georgia.

"Усі заздрять Грузії – і ми теж. Семивідсоткове економічне зростання! Це ж разюче досягнення. Водночас у вас знижується дефіцит бюджету, зменшується державний борг. Для нас дуже важливо розповідати про успіхи Грузії, бо це справді значні кроки вперед. Я впевнений — досягти цього було непросто. Ми, угорці, пишалися б такими результатами", — сказав Орбан.

Також очільник угорського уряду вважає, що з 2022 року "глобальні ліберали" нібито "намагалися розхитати ситуацію" і в Грузії, і та в Угорщині, щоб усунути владу.

"Уявіть, що було б тоді. І сьогодні нам, як і раніше, доводиться боротися. Тому що для них грузинський уряд — це звір, з яким Брюссель боїться зіткнутися віч-на-віч. Саме Грузія першою зважилася чинити опір. І це нам близько", — сказав він.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан – головний союзник керівної партії "Грузинська мрія" у Євросоюзі. Зокрема він підтримує євроінтеграцію Грузії та виступає проти запровадження санкцій щодо грузинської влади.

Парламентські та президентські вибори у Грузії

28 листопада 2024 року прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що влада країни відмовляється від переговорів щодо вступу до Європейського Союзу до 2028 року. Це сталося на тлі протестів проти результатів жовтневих парламентських виборів, на яких, за офіційними даними, перемогла керівна партія "Грузинська мрія". Після відмови від переговорів про вступ до ЄС протести в Грузії спалахнули з новою силою й тривають досі.

Зурабішвілі не визнає президентські вибори, які відбулися в Грузії 14 грудня 2024 року. Тоді виборча колегія Грузії, більшість якої мала керівна партія "Грузинська мрія", обрала президентом Міхеіла Кавелашвілі.

Він отримав 224 голоси, один бюлетень визнали зіпсованим. Кавелашвілі був єдиним кандидатом. Раніше опозиція заявила, що не визнає легітимність як президентських, так і парламентських виборів, що відбулися у жовтні. Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що чинній президентці Грузії Саломе Зурабішвілі все ж таки доведеться "піти на пенсію" після інавгурації Кавелашвілі 29 грудня.

Згідно з Конституцією, повноваження чинного президента припиняються після інавгурації нового глави держави. Однак Зурабішвілі заявила, що не має наміру складати свої повноваження. Вона вважає парламент нелегітимним, а обрання Кавелашвілі назвала "насмішкою над демократією".

29 грудня Кавелашвілі склав присягу президента. Зурабішвілі добровільно покинула президентський палац.

Раніше Європейська рада оголосила, що процес інтеграції Грузії фактично припинено через дії керівної партії "Грузинська мрія", зокрема, через ухвалення законів про "іноагентів" та обмежень прав ЛГБТ-спільноти. Крім цього ЄС не визнав результати парламентських виборів, що відбулися 26 жовтня.