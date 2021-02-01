Онкологічні захворювання знаходяться на другому місці в переліку причин смертності в Україні. Основною причиною захворюваності на рак залишається необізнаність людей про симптоми злоякісних новоутворень. Про це повідомляє Національний інститут раку.

Близько 1 мільйона пацієнтів перебуває на обліку в закладах охорони здоров'я. Щороку в Україні помирає близько 80 тисяч людей, які хворіли на рак. У Рівненській області станом на 2020 рік на обліку в протипухлинному центрі стояло майже 25 тисяч людей, понад півтори тисячі померли.

До Всесвітнього дня боротьби з раком, який відзначають щороку 4 лютого, журналісти Суспільного питали в головного лікаря Рівненського обласного протипухлинного центру Григорія Максим'яка про причини та діагностику захворювання.

Що таке рак?

"Рак присутній у всій природі, починаючи від рослин і закінчуючи живими організмами, тварини й люди теж хворіють на рак. Це злоякісне утворення, яке вражає епітеліальну тканину, кісткову тканину, сполучну тканину, тобто практично всі тканини.

Принцип злоякісний в тому, що це неконтрольований ріст тканин та здатність до рецидивування й метастазування. Тобто розповсюдження по лімфатичних протоках, по крові, по сполучній тканині, злоякісних тканин", – розповів лікар.

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Скільки видів раку існує?

"Гістологічних видів раку існує понад 300-400 видів. Кожен вид раку розділяють ще на гістологічні підвиди й так далі. Це надзвичайно велика група захворювань, які вражають шлунок, головний мозок, нирки та геніталії. В один його об'єднати не можна", – уточнив онколог.

Скільки людей стоїть на обліку в протипухлинному центрі?

"В Рівненській області на обліку стоїть понад 24 тисячі онкохворих – це ті, в яких встановлений діагноз, які пройшли лікування і живуть. Відсоток тих хворих, які переживають п'ять років після операцій, складає близько 60%, і тих, що переживають 10 років – 20%. Щороку виявляють близько трьох тисяч хворих і, на жаль, помирає близько двох тисяч хворих.

Статистику за 2020 рік важко сказати, тому що у зв'язку з карантином все збито і, на жаль, як громадянин розумію важливість коронавірусу. Але люди помирають і від раку, не тільки від коронавірусу.

На жаль, зараз увага більш була спрямована на коронавірус, плюс карантинні заходи, відсутність доїзду – це негативно вплинуло на стан онкоситуації в області. Тому що збільшилась занедбаність і виявлення онкозахворюваності на пізніх стадіях через те, що люди не мали можливості доїжджати, можливості вчасно обстежуватись. 2020 рік був дуже напружений для онкослужби", – зазначає лікар.

Які онкозахворювання зустрічаються найчастіше?

"Найбільш розповсюдженими онкопатологіями є рак молочної залози, рак шлунку, рак прямої кишки, рак шийки матки – це найбільш знакові патології, які є", – додав головний лікар.

Які симптоми новоутворень?

"Важко сказати, адже кожна локалізація має свої симптоми. Рак шлунку має одні симптоми, рак молочної залози інші, тобто тут не можуть бути всі однакові. Загальними симптомами є погане самопочуття, втрата ваги, кров'янисті виділення. Якщо стосується шкіри, то це зміна кольору різних папілом та збільшення їх розміру.

Взагалі, колись був такий онколог академік Блохін, він казав, що "існує всього дві реакції на виявлення раку – правильна реакція хворого на своє самопочуття. Друга – правильна реакція лікаря на скарги хворого". Тобто, з'явились якісь симптоми – потрібно звертатись до лікаря" – пояснив Григорій Максим'як.

Чи помолодшав рак?

"На жаль, рак значно помолодшав. Взагалі рак – це хвороба людей більш похилого віку – після 60-ти років. Тому скринінгові заходи, які ми проводимо, якраз за цим віком. Тобто, кожна жінка після 40 років повинна хоч раз в рік пройти мамографію. Кожен чоловік повинен обов'язково обстежити простату, пряму кишку, шлунок, оці найбільші локалізації, які є. Взагалі, найвища крива – це у віці від 40 до 70 років", – каже лікар.

Чи збільшилась кількість хворих на Рівненщині?

"По деяких локалізаціях вона стабільна – рак шлунку. Рак прямої кишки та молочної залози – збільшується. Тобто, кожна локалізація має свої певні тенденції, але все залежить від правильної організованої системи виявлення.

Наша область належить до областей, де один з найнижчих показників захворюваності на рак. Якщо в середньому по Україні він йде приблизно 360-380 на 100 тисяч населення, у нас він приблизно 280-289. Міністерство охорони здоров'я ставить 50%, як контрольну цифру хворих, ми повинні виявити на першій других стадіях. За 2020 рік ми досягли 49% – це хороший показник на рівні України", – додав керівник протипухлинного центру.

Як можна запобігти раковим новоутворенням?

"Щоб запобігти новоутворенням, потрібно виконувати загальні рекомендації. Це здоровий спосіб життя й позбавлення шкідливих звичок та вчасні скринінгові обстеження.

Тобто рак – це хвороба, яка не може бути прогнозованою, важливо її виявити на ранніх стадіях. Тому що статистика свідчить, що перша стадія раку в деяких локалізаціях 100% виліковна – це молочна залоза, шкіра й деякі гінекологічні захворювання. На другій стадії вже відсоток одужання у середньому до 60-70%. На третій 30-40%. А коли четверта стадія, то на жаль, нуль відсотків", – пояснює Максим'як.

Рак – це вирок?

"Рак – це далеко не вирок. Новоутворення – це хронічна хвороба, як будь-яка хронічна хвороба в ранніх стадіях лікується й успішно. Тим більше, при сучасних можливостях онкології, а особливо в нашій області, де ми маємо великий спектр надання медичної допомоги.

Починаючи від надсучасної техніки – це лінійні прискорювачі й брахітерапія, лапароскопія й оперативна тактика, яка зараз дозволяє в ранніх стадіях гарантувати хворому одужання. Але все залежить від стадії виявлення", – зазначив головлікар.

Що відомо

Рівненщина знаходилась на 14 сходинці серед областей України за кількістю зареєстрованих хворих на рак. На першій сходинці знаходиться Харківська область, в якій зареєстровано 85 тисяч хворих. На останній сходинці Чернівецька область, в якій зареєстровано майже 22 тисячі хворих.

За даними статистики Національного інституту раку, в Україні зареєстровано 1 159 500 випадків новоутворень, з них понад 25 тисяч на Рівненщині. Це дані станом на перше січня 2020-го року.

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