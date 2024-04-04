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Отримував по 200 тис. грн на місяць: митника з Волині підозрюють у хабарництві
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Отримував по 200 тис. грн на місяць: митника з Волині підозрюють у хабарництві

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Старшому державному інспектору Волинської митниці оголосили підозру через систематичне вимаганняч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України і одержання хабарів від підприємців, які ввозили товари на територію України.

Як повідомили в Службі безпеки України (СБУ) у Волинській області, слідчі встановили, що інспектор щомісяця отримував від підприємців до 200 тисяч гривень.

За гроші посадовець обіцяв не створювати штучні перешкоди під час митного оформлення та розмитненні товарів. Також інспектор забезпечував підприємцям зменшення митних платежів, зазначили в СБУ.

Слідчі задокументували декілька фактів отримання хабарів митником. Як додали у прокуратурі області, затримали посадовця під час отримання 500 доларів США.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Від посади митника відсторонили.

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