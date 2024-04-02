Усі новиниВторгнення Росії в УкраїнуУкраїна і світСпортКультура
Топ теми

Суспільне Чернігів у соцмережах та месенджерах

На щиті: у Ніжині прощалися з сержантом Сергієм Кулинком
ПохованняСМЕРТЬВторгнення Росії в УкраїнуЗСУВійна та Армія

На щиті: у Ніжині прощалися з сержантом Сергієм Кулинком

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Прощання з військовим ЗСУ на Чернігівщині
Прощання з військовим Сергієм Кулинком. Чернігівський обласний ТЦК та СП

У Ніжині 2 квітня прощалися з сержантом Сергієм Кулинком, який загинув під час виконання бойового завдання на Харківщині.

Про це у коментарі Суспільному повідомили в Чернігівському обласному ТЦК та СП.

Сержант Сергій Кулинко народився 25 грудня 1976 року в селі Богданівка Ніжинського району. Закінчив Перемозьку середню школу.

На щиті: у Ніжині прощалися з сержантом Сергієм Кулинком
Прощання з сержантом Сергієм Кулинком. Чернігівський обласний ТЦК та СП

У 1994 році проходив строкову військову службу у лавах ДШВ ЗСУ, а після повернення до цивільного життя працював у сільськогосподарському виробничому кооперативі ім. С.О. Прядка.

У 2014 році вперше долучився до оборони України, учасник АТО. До повномасштабної війни працював у Перемозькій загальноосвітній школі. На початку 2023 року вдруге став до лав оборонців. Пройшов навчання у Польщі та Великобританії, після чого разом з побратимами боронив Харківщину.

На щиті: у Ніжині прощалися з сержантом Сергієм Кулинком
Людин прощалися з Сергієм Кулинком. Чернігівський обласний ТЦК та СП

Загинув 3 вересня 2023 року під час виконання бойового завдання на Харківщині.

Попрощалися з військовим у Ніжині, поховали в рідному селі.

Топ дня
Суд у Чернігові по справі вбивства родини Череванів
Відмовляв від вбивства, але подав автомат: що казав на суді підозрюваний у вбивстві подружжя з дитиною на Чернігівщині
Президент України Володимир Зеленський
Уряд виділить Чернігівщині 1,2 мільярда гривень за економічним напрямком, — Президент Зеленський
Тріумфальна арка у Новгороді Сіверському руйнується
Знаки повернули, машини продовжують рух: ситуація з Тріумфальною аркою у Новгороді-Сіверському, яка в аварійному стані
Міста герої, марка Чернігівщина, Харківщина
В "Укрпошті" розповіли, що матеріали для створення марок "Міста Героїв. Чернігівщина" надавав Офіс Президента України
Чернігівський волонтер Олександр Петренко і картуз Шумахера, який розіграли для ЗСУ
Чернігівські волонтери розіграли картуз Шумахера для допомоги ЗСУ: зібрали понад 40 тисяч доларів

Вибір редакції
Битва за Чернігів у лютому-березні 2022 року
"Взяття" Чернігова 25 лютого, марш на Київ, ДРГ "консерви": військовий оглядач про бої за Чернігівщину у 2022 році
На Чернігівщину зооволонтери привезли безпритульних тварин з прикордоння Сумщини
"Не змогли залишитись осторонь": на Чернігівщину зооволонтери привезли безпритульних тварин з прикордоння Сумщини Доповнено
Діти, усиновлення, кордон, родина, чернігівщина
У 23 роки стала мамою для чотирьох чужих дітей: як на прикордонні Чернігівщини подружжя створило прийомну сім'ю
Проблеми бізнесу на Чернігівщині
Проблеми бізнесу на Чернігівщині: блокування ПДВ-накладних, перевірки, дорога логістика, нестача працівників та коштів
Дізнайтесь більше
Військові з Чернігівщини, що загинули в боях
На Чернігівщині попрощалися з військовими ЗСУ — Максимом Михайленком та Олександром Карпенком
Військові з Чернігівщини, які загинули в боях
На Чернігівщині попрощалися з п'ятьма захисниками України
У Ріпках поховали солдата ЗСУ Сергія Юдина. Чернігівський обласний ТЦК та СП
На Чернігівщині поховали бійця ЗСУ Сергія Юдина з Ріпок
Військові ЗСУ з Чернігівщини, які загинули в боях
На Чернігівщині в останню путь провели трьох військових ЗСУ, одного з них впізнали за результатами ДНК-експертизи
На початок