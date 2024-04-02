На щиті: у Ніжині прощалися з сержантом Сергієм Кулинком

У Ніжині 2 квітня прощалися з сержантом Сергієм Кулинком, який загинув під час виконання бойового завдання на Харківщині.

Про це у коментарі Суспільному повідомили в Чернігівському обласному ТЦК та СП.

Сержант Сергій Кулинко народився 25 грудня 1976 року в селі Богданівка Ніжинського району. Закінчив Перемозьку середню школу.

Прощання з сержантом Сергієм Кулинком. Чернігівський обласний ТЦК та СП

У 1994 році проходив строкову військову службу у лавах ДШВ ЗСУ, а після повернення до цивільного життя працював у сільськогосподарському виробничому кооперативі ім. С.О. Прядка.

У 2014 році вперше долучився до оборони України, учасник АТО. До повномасштабної війни працював у Перемозькій загальноосвітній школі. На початку 2023 року вдруге став до лав оборонців. Пройшов навчання у Польщі та Великобританії, після чого разом з побратимами боронив Харківщину.

Людин прощалися з Сергієм Кулинком. Чернігівський обласний ТЦК та СП

Загинув 3 вересня 2023 року під час виконання бойового завдання на Харківщині.

Попрощалися з військовим у Ніжині, поховали в рідному селі.