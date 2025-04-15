Університет Гарварда у понеділок, 14 квітня, офіційно відмовився виконувати вимоги адміністрації Дональда Трампа щодо впровадження масштабного урядового контролю, змін у системі управління, прийому та найму персоналу.

Про це пише The Washington Post.

Керівництво університету назвало ці вимоги незаконними та неконституційними, попри погрози щодо позбавлення закладу багатомільярдного федерального фінансування.

Раніше Гарвард отримав листа від федеральних відомств, що містив низку вимог у межах нової кампанії адміністрації проти, як стверджується, "антисемітизму" та "ліворадикальної ідеології" на кампусах. Йдеться про перевірку фінансування університету та його афілійованих структур обсягом у понад $9 мільярдів.

Президент Гарварду Алан Ґарбер у листі до університетської спільноти підкреслив, що вимоги порушують Першу поправку до Конституції США, виходять за межі повноважень уряду та загрожують академічній незалежності.

"Жодна адміністрація не має диктувати приватним університетам, що викладати, кого приймати чи які дослідження проводити", — наголосив він.

Урядові вимоги містили: перевірку на плагіат усіх викладачів, аудит процесу вступу, контроль за "ідеологічною різноманітністю", звітування про іноземних студентів і закриття програм DEI (різноманіття, рівність, інклюзія). Гарвард має повідомляти про іноземних студентів з порушеннями правил, а також уникати зарахування осіб, "ворожих до американських цінностей".

Юристи Роберт Гур і Вільям Берк, які представляють університет, заявили, що такі вимоги порушують основоположні права, а також зачіпають афілійовані медичні й науково-дослідні заклади, які займаються рятуванням життів. Вони підкреслили, що Гарвард вже вжив заходів проти порушників, посилив безпеку та працює над розширенням ідеологічного плюралізму.

У відповідь представник Білого дому Гаррісон Філдс заявив: "Президент Трамп працює над тим, щоб повернути велич американській освіті, припинивши антисемітизм і запобігаючи фінансуванню расової дискримінації".

Гарвард став першим елітним вишем, що відкрито відмовився виконувати вимоги адміністрації. Тим часом Університет Колумбії, який вже втратив $400 мільйонів федеральних грантів, веде переговори з урядом, попри критику від профспілок викладачів.

Професор права Гарварду Ендрю Креспо, юрисконсульт університетської профспілки, наголосив: "Перша поправка не дозволяє уряду карати заклади освіти за неприхильні погляди, позбавляючи їх фінансування".

Міжвідомча група з протидії антисемітизму наразі переглядає контракти Гарварду на суму понад $255 мільйонів та багаторічні гранти, що перевищують $8,7 мільярда, включно з фінансуванням місцевих лікарень, пов’язаних з Медичною школою Гарварду.