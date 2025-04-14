Попри постанову суду, Білий дім не пустив AP на пресконференцію Трампа

Попри постанову суду, репортера та фотографа Associated Press не допустили в понеділок пресконференцію в Овальному кабінеті з президентом США Дональдом Трампом і його колегою з Сальвадору Наїбом Букеле.

Про це повідомляє АР.

Рішення федерального суду минулого тижня, яке забороняє адміністрації Трампа карати AP за відмову перейменувати Мексиканську затоку, мало набути чинності 14 квітня. Адміністрація оскаржує це рішення та сперечається з редакцією новин про те, чи потрібно щось змінювати, доки ці апеляції не будуть вичерпані.

"Ми очікуємо, що Білий дім відновить участь AP у пулі (преси Білого дому) відсьогодні, як це передбачено наказом про судову заборону", — заявила в понеділок речниця AP Лорен Істон.

Обсяг майбутнього доступу AP залишається невизначеним, навіть попри рішення суду.

Після інавгурації 20 січня Трамп перейменував в США Мексиканську затоку на Американську (або Затоку Америки — Gulf of America).

Агентство AP відмовилося перейменовувати затоку у своїх новинах, які купує весь світ.

У відповідь адміністрація виключила кореспондента агентства з пулу, тобто позбавила його доступу на пресконференції у Білому домі, а також можливості мандрувати разом із Трампом на борту президентського літака.

21 лютого AP подало судовий позов проти трьох високопоставлених помічників президента США Дональда Трампа — керівниці апарату Білого дому Сьюзан Вайлс, її заступника Тейлора Будовича та речниці Білого дому Керолайн Лівітт.

9 квітня федеральний суддя Тревор Н. Макфадден наказав адміністрації Трампа відновити доступ Associated Press до висвітлення президентських подій. Суддя постановив, що на підставі Першої поправки до Конституції уряд не може вжити заходів у відповідь на рішення AP не виконувати розпорядження президента про перейменування Мексиканської затоки.

Associated Press (AP) — одне з найбільших у світі і найбільше інформаційне агентство США. Агенція заснована в травні 1846 р. Штаб-квартира розташована в Нью-Йорку. АР обслуговує тисячі ЗМІ в різних країнах, обмінюється інформацією з багатьма іншими міжнародними і національними інформагентствами.