Парламент Угорщини 14 квітня схвалив зміни до Основного закону, які, зокрема, стосуються ЛГБТ-спільноти.

Про це повідомляє Telex.

Поправку до Конституції схвалили 140 депутатів парламенту Угорщини, проти проголосував 21.

Після підписання президентом Угорщини в Конституції зʼявиться поправка 15, згідно з якою стать людини може бути тільки такою, якою вона була визначена при народженні.

Також поправка стверджує, що "захист прав дітей" може виправдати обмеження свободи зібрань – ідеться насамперед про заходи, які організовують представники ЛГБТК+, зокрема щорічний прайд у Будапешті.

"Кожна дитина має право на такий захист і піклування, які необхідні для її належного фізичного, розумового та морального розвитку. Це право має пріоритет над усіма іншими основними правами, за винятком права на життя", - йдеться у тексті ухвалених змін.

Інші положення поправки стосуються заборони наркотиків, закріплення права на користування готівкою, можливості призупинення угорського громадянства в разі отримання іншого громадянства тощо.

18 березня парламент Угорщини ухвалив закон, що забороняє проводити щорічний Budapest Pride і дає змогу владі використовувати електронне розпізнавання облич для ідентифікації його учасників. Опозиційні політики намагалися зірвати голосування криками і виконанням гімну СРСР, а також запалюванням димових шашок.

У покарання шістьом депутатам заборонили відвідувати парламент протягом двох місяців. Лідер ліберальної партії “Рух Моменту”» Давида Бедьо розповів порталу Politico, що йому виписали найбільший штраф в історії угорського парламенту — майже 60 000 євро.

Ввечері 18 березня у Будапешті розпочалася акція протесту проти заборони проведення прайдів ЛГБТК+.

19 березня президент Угорщини Тамаш Сулик підписав закон, запропонований правлячою партією прем'єр-міністра Віктора Орбана, який забороняє ЛГБТК+ спільнотам проводити свій щорічний прайд — попри критику правозахисних організацій, що документ обмежує свободу зібрань.