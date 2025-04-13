У Будапешті на мітингу висміяли заборону ЛГБТК+ прайду

В Угорщині у Будапешті у суботу, 12 квітня, відбувся кількатисячний мітинг "Давайте всі будемо однаковими", учасники якого висміяли кроки прем'єр-міністра Віктора Орбана щодо заборони щорічного прайду ЛГБТК+ груп.

Про це повідомляє Reuters.

Організатором мітингу виступив сатиричний рух Партія "Двохвостий пес”. Одягнені в сіре учасники акції вийшли в центр Будапешта з плакатами, що іронічно засуджували кольори та різноманітність.

Протестувальники на суботньому мітингу несли плакати з написами “Бути в уніформі — це круто” і “Слухай своє серце, смерть кольорам”.

Партія “Двохвостий пес” іронічно заявила, що скликала мітинг на підтримку зусиль Орбана, спрямованих на викорінення різноманітності, заявивши, що це переважає всі інші проблеми в Угорщині, включаючи високу інфляцію, відсутність доступного житла та поганий стан державних послуг.

“Кожна проблема у світі походить від різноманітності та індивідуалізму”, — йдеться в заяві.

Партія розпочала свою діяльність як маргінальний рух майже два десятиліття тому і стала відомою, коли її лідер Гергей Ковач минулого року виграв вибори мера в одному з районів Будапешта, перемігши “Фідес” Орбана в колишньому оплоті правлячої партії.

Партія не має своїх депутатів у парламенті.

Мітинг, організований сатиричним рухом, відбувся слідом за кількома іншими протестами після того, як минулого місяця парламент, в якому домінує націоналістична партія Орбана “Фідес”, ухвалив закон про заборону Прайду на тій підставі, що він може бути шкідливим для дітей. Прайд мав відбутися наприкінці червня.

Хоча “Фідес” заявляє, що захищає сімейні цінності, критики вбачають у забороні Прайду частину ширшого наступу на демократичні свободи напередодні загальних виборів наступного року.

18 березня парламент Угорщини ухвалив закон, що забороняє проводити щорічний Budapest Pride і дає змогу владі використовувати електронне розпізнавання облич для ідентифікації його учасників. Опозиційні політики намагалися зірвати голосування криками і виконанням гімну СРСР, а також запалюванням димових шашок.

У покарання шістьом депутатам заборонили відвідувати парламент протягом двох місяців. Лідер ліберальної партії “Рух Моменту”» Давида Бедьо розповів порталу Politico, що йому виписали найбільший штраф в історії угорського парламенту — майже 60 000 євро.

Ввечері 18 березня у Будапешті розпочалася акція протесту проти заборони проведення прайдів ЛГБТК+.

19 березня президент Угорщини Тамаш Сулик підписав закон, запропонований правлячою партією прем'єр-міністра Віктора Орбана, який забороняє ЛГБТК+ спільнотам проводити свій щорічний прайд — попри критику правозахисних організацій, що документ обмежує свободу зібрань.