Близько 200 військових обрали дату, а вісім пар вже уклали шлюб онлайн у "Дії" за тиждень роботи функції в "Армія+".

Про це повідомило 14 квітня Міністерство оборони України.

"Лише минулого тижня наречена Юлія, військовослужбовиця медичної роти 47 механізованої бригади "Маґура", через Армія+ подала заявку та обрала в "Дії" зручні дату та час. А сьогодні у молодят пройшло весілля онлайн, яке провів працівник Цифрового ДРАЦСу", — повідомило Міноборони.

Одруження тривало менш як 15 хвилин.

"Вдячна "Армія+" та "Дії", що зробили таку можливість позачергового одруження. Я б з радістю приїхала, але поки невідомо, коли це могло б статись", — каже військова.

4 квітня Кабмін ухвалив постанову, яка дозволяє військовим одружуватимуться в “Дії” поза чергою.

З 9 вересня 2024 року українці можуть укласти шлюб по відеозв'язку через портал "Дія".

У застосунку проходить весь процес реєстрації шлюбу — від подання заяви до одруження. Таким чином молодятам не треба витрачати час на поїздки, пошук вільних дат в установах та перейматися за бюрократію.

У день весілля у Дії з'являється посилання на онлайн-церемонію, де на наречених чекає працівник Цифрового ДРАЦСу. Процес одруження займає до 30 хвилин.

Цифрове свідоцтво про реєстрацію шлюбу автоматично підтягується в Дію протягом доби. Фізичний документ можна замовити доставкою Укрпошти або забрати у відділенні.