Міністерка закордонних справ Швеції Марію Мальмер Стенергард заявила, що потрібно посилити підтримку Україні і конфіскувати заморожені в Європейському союзі російські активи.

Про це вона заявила перед початком засідання Ради міністрів закордонних справ країн ЄС.

"Недавні смертоносні атаки на Україну демонструють, що Росія не хоче миру. Тому зараз нам потрібно посилити тиск на Росію, але також збільшити підтримку України. А також настав час рухатися далі і забрати заморожені активи", — сказала Стенергард.

12 квітня Іспанія запропонувала створити новий оборонний фонд для надання безповоротних грантів на зміцнення оборонних ліній Європи та підтримку України за рахунок заморожених активів російського центрального банку.

Заморожені активи РФ та ініціатива ERA від G7 та ЄС

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну закордоном виявили заморожені активи Банку Росії на майже 280 млрд євро — понад дві третини з них в Євросоюзі.

Бельгійська компанія Euroclear тримає близько 191 млрд євро, що належать російському Центробанку, яка у 2023 році заробила на них близько €4,4 млрд, пише Financial Times із посиланням на фінансовий звіт Euroclear.

У липні 2024 року лідери країн G7 та ЄС домовилися використати відсотки від заморожених російських активів для виділення Україні 50 мільярдів доларів. Проте США вимагають від ЄС чітких гарантій, що кредит для України можна буде повністю "погасити" активами в ЄС, оскільки спливає термін санкцій Євросоюзу проти Росії.

Згодом у Вашингтоні заявили, що не розблокують російські активи, допоки Москва не виплатить Києву репарації в повному обсязі.

У жовтні 2024-го лідери країн "Групи семи" (G7) погодили Україні кредит на 50 млрд доларів, який погашатимуть коштом прибутків від заморожених російських активів.

10 грудня торік США оголосили про виділення Україні позики у 20 млрд доларів, яка буде погашена коштом заморожених активів РФ, Євросоюз надасть до 35 млрд, Велика Британія виділить майже 3 млрд через механізм G7.