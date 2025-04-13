Іспанія запропонувала створити новий оборонний фонд для надання безповоротних грантів на зміцнення оборонних ліній Європи та підтримку України за рахунок заморожених активів російського центрального банку.

Про це повідомляє Bloomberg.

У суботу, 12 квітня, міністр економіки Іспанії Карлос Куерпо закликав своїх колег з Європейського Союзу створити такий тимчасовий інструмент для фінансування масштабних загальноєвропейських проектів.

У кулуарах зустрічі зі своїми колегами з ЄС у Варшаві Куерпо заявив, що “настав час для європейської солідарності, щоб підтримати Україну та країни на східному фронті”.

“Ми повинні разом інвестувати в оборону, яка є справді європейським суспільним благом, що приносить користь нашим громадянам і зміцнює нашу економічну безпеку”. — сказав іспанський міністр.

Як відзначає Bloomberg, на вихідних фінансові керівники ЄС вивчали шляхи фінансування зусиль з переозброєння регіону. Обмеженість деяких країн-членів ЄС у коштах означає, що ЄС має знайти додаткові можливості для фінансування багаторічного недофінансування, і серед обговорюваних тем було створення нових загальноєвропейських інструментів, пише агентство.

На відміну від запропонованих до цього часу варіантів, що базуються лише на пільгових кредитах, Іспанія хоче надавати також гранти ЄС країнам, зокрема, східним, які є більш вразливими до російської загрози.

Запропонований Іспанією інструмент, розроблений як інструмент спеціального призначення, має фінансуватися за рахунок внесків країн-членів, приєднаних до боргу ЄС, а також з фонду порятунку Європейського стабілізаційного механізму.

Крім того, Мадрид заявив, що частина знерухомлених активів російського центрального банку на суму 200 мільярдів євро, що зберігаються в Європі, також може бути використана для фінансування військових проєктів на користь України.

Водночас деякі країни, в тому числі Німеччина і Бельгія, все ще чинять опір використанню цих активів, побоюючись наслідків для фінансової стабільності в регіоні і ролі євро, наголошує Bloomberg.

Єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс заявив журналістам після зустрічі, що Єврокомісія “готова вивчати нові шляхи і варіанти”, а фокус Іспанії на підтримці сходу регіону “добре вписується в дискусію, яку ми ведемо”.

Виступаючи разом із комісаром, міністр фінансів Польщі Анджей Доманський, який головував на засіданні, заявив, що переважна більшість міністрів вважає, що можуть знадобитися додаткові інструменти фінансування оборони. І він назвав “обнадійливою” солідарність, висловлену деякими південними членами блоку.