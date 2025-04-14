Очільником Гельсінкі стане Даніель Сазонов, який мав російське громадянство

Головою фінської столиці Гельсінкі за результатами регіональних та муніципальних виборів стане член "Коаліційної партії" 32-річний Даніель Сазонов, який до 9 років мав російське громадянство. До повномасштабного вторгнення РФ в Україну він співпрацював з "Фінською газетою", яка тісно повʼязана з Кремлем.

Про це повідомляє фінський мовник Yle.

Після перемоги на виборах сам політик запевнив, що буде "гідним довіри", яку на голосуванні йому висловили жителі Гельсінкі.

Що відомо про Даніеля Сазонова

Як випливає з біографії Даніеля Сазонова, опублікованої на його сайті, він народився в Гельсінкі у 1993 році та є сином інгерманландців (субетнічна група фінів), які репатріювалися до Фінляндії на початку 1990-х років з колишнього Радянського Союзу.

Як зазначає фінський мовник у 9 років Сазонов разом із матір'ю отримав громадянство Фінляндії та відмовився від російського. Він здобув ступінь магістра права в Університеті Гельсінкі та проходив військову службу у фінських Збройних силах.

З 2015 року Сазонов став членом комітету з освіти, у 2017 році його було обрано до міської ради Гельсінкі, а у 2021 році він був заступником мера Гельсінкі з соціальних питань та охорони здоров'я.

За його словами, він не має жодного зв'язку з Росією, засуджує повномасштабне вторгнення, підтримує Україну та виступає за санкції проти РФ.

Співпраця з "Фінською газетою"

Проте, як вказує Yle, до весни 2022 року Сазонов був колумністом російськомовного видання "Фінська газета", яка тісно повʼязана з Кремлем і публікувала його наративи.

Сам Сазонов пояснював свої публікації у газеті тим, що хотів інформувати російськомовних людей про фінську політику.

"Я не хочу мати нічого спільного з проросійськими силами. Я припинив писати для газети, коли перестав бути впевненим, що вона однозначно засуджує незаконну агресивну війну Росії", — казав тоді Сазонов про припинення співпраці з виданням.

Водночас секретар "Коаліційної партії" Тімо Ело заявляв, що Сазонов писав свої статті "із добрими намірами", а після того, як РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну він "відійшов від газети".

Регіональні та муніципальні вибори у Фінляндії

13 квітня у Фінляндії відбулись регіональні та муніципальні вибори, у яких брали участь 15 політсил країни. За результатами підрахунку перемогла "Соціал-демократична партія" ("СДП"), отримавши 22,5% голосів. Другою і на регіональних, і на муніципальних виборах стала "Коаліційна партія" — 20,4% голосів. У Гельсінкі проводилися тільки муніципальні вибори, на них, на відміну від всієї країни, з невеликою перевагою "Коаліційна партія" обійшла "СДП".