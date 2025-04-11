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Фінляндіє забороняє громадянам Росії купувати нерухомість у країні
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Фінляндіє забороняє громадянам Росії купувати нерухомість у країні

Марія Патока
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Фінляндія
Вид на набережну, Гельсінкі, Фінляндія. REUTERS/Essi Lehto

Парламент Фінляндії схвалив пропозицію уряду про повну заборону придбання нерухомості російськими громадянами.

Про це повідомляє міністерство оборони Фінляндії.

У міноборони країни повідомляють, що законопроєкт про заборону операцій з нерухомістю для громадян краї підвищеного ризику сприятиме національній безпеці Фінляндії.

"Мінімізація ризиків безпекитепер триватиме на наступних етапах. Ми готуємо урядову постанову, яка визначить країни, які ведуть загарбницьку війну і можуть загрожувати національній безпеці Фінляндії. Також готується законодавство для посилення засобів втручання у власність, яка вже була придбана", — повідомив міністр оборони Фінляндії Антті Гяккінен.

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