Фінляндіє забороняє громадянам Росії купувати нерухомість у країні

Парламент Фінляндії схвалив пропозицію уряду про повну заборону придбання нерухомості російськими громадянами.
Про це повідомляє міністерство оборони Фінляндії.
У міноборони країни повідомляють, що законопроєкт про заборону операцій з нерухомістю для громадян краї підвищеного ризику сприятиме національній безпеці Фінляндії.
"Мінімізація ризиків безпекитепер триватиме на наступних етапах. Ми готуємо урядову постанову, яка визначить країни, які ведуть загарбницьку війну і можуть загрожувати національній безпеці Фінляндії. Також готується законодавство для посилення засобів втручання у власність, яка вже була придбана", — повідомив міністр оборони Фінляндії Антті Гяккінен.