Експрезидент Південної Кореї заперечив звинувачення у заколоті на першому суді.

14 квітня у Південній Кореї розпочався суд над експрезидентом Юн Сук Йолем. Його звинувачують у спробі заколоту через короткочасне оголошення воєнного стану. Під час першого засідання суду він заперечив звинувачення проти себе.

Про це повідомляє південнокорейське новинне агентство Yonhap.

За даними видання, засідання суду проходило у закритому режимі. Сторона обвинувачення стверджувала, що Юн Сук Йоль мав намір "розпочати бунт" з метою "підриву Конституції".

Сам експрезидент країни звинувачення заперечив. Він також наголосив, що прокурори припустили помилки в обвинувальному акті, адже просто перерахували події, які стались уночі з 2 на 3 грудня 2024 року, коли Юн Сук Йоль оголосив запровадження воєнного стану у Південній Кореї.

"Це суперечить правовим принципам будувати справу про повстання на основі обвинувачення, яке виглядає як роздруківка інциденту, який тривав лише кілька годин і був негайно скасований у ненасильницький спосіб після прийняття вимоги Національних зборів про його скасування", — заявив Юн Сук Йоль.

Якщо прокуратура доведе у суді спробу заколоту, то експрезиденту Юн Сук Йолю загрожує довічне ув'язнення. Юн Сук Йоль вже 5 президент Південної Кореї, який постає перед судом.

Оголошення воєнного стану у Південній Кореї

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль 3 грудня 2024 року оголосив про запровадження воєнного стану у країні. Він звинуватив опозицію у контролюванні парламенту й паралізуванні роботи уряду "антидержавною діяльністю". Через шість годин Юн скасував воєнний стан в країні.

5 грудня президент оголосив про відставку міністра оборони Кім Йон Хьона, який взяв на себе відповідальність за запровадження воєнного стану. 14 грудня парламент Південної Кореї з другої спроби схвалив імпічмент президента Юн Сук Йоля. Рішення підтримали 204 депутати.

15 січня правоохоронці затримали усуненого президента Юн Сук Йоля за оголошення ним воєнного стану минулого місяця, а за три дні окружний суд Сеула видав ордер на офіційний арешт Юна. Згодом його затримали і 8 березня 2025 року президент вийшов з в'язниці, оскільки арешт Юна скасували.

Суд на початку квітня остаточно усунув президента Юн Сук Йоля з посади.