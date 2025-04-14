Три роки тому, 13 квітня 2022 року, українські військові поцілили ракетами "Нептун" у російський крейсер "Москва". Знищений корабель був флагманом Чорноморського флоту РФ. Його створювали інженери-кораблебудівники Миколаївського суднобудівного заводу (колишній завод імені 61-го комунара).

Проєкт крейсера розробляли інженери ленінградського конструкторського бюро "Північне" за участі миколаївських фахівців. Інженер-кораблебудівельник Сергій Кривко долучився до будівництва у 1977 році, тоді йому було 26 років.

За його словами, загалом у роботі будівництвом судна брали участь близько 500 конструкторів.

Капітан третього рангу у відставці Сергій Лавріненко також брав участь у будівництві "Москви", а після навчання у Вищому училищі імені Нахімова у Севастополі він служив на крейсері з 1984 до 1988 років.

До третьої річниці потоплення крейсера "Москва" кореспонденти Суспільне Миколаїв поспілкувалися з тими, хто брав участь у створенні та служив на цьому кораблі.

Що відомо про знищення крейсера "Москва" 13 квітня 2022 року