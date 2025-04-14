Три роки тому, 13 квітня 2022 року, українські військові поцілили ракетами "Нептун" у російський крейсер "Москва". Знищений корабель був флагманом Чорноморського флоту РФ. Його створювали інженери-кораблебудівники Миколаївського суднобудівного заводу (колишній завод імені 61-го комунара).
Проєкт крейсера розробляли інженери ленінградського конструкторського бюро "Північне" за участі миколаївських фахівців. Інженер-кораблебудівельник Сергій Кривко долучився до будівництва у 1977 році, тоді йому було 26 років.
За його словами, загалом у роботі будівництвом судна брали участь близько 500 конструкторів.
Капітан третього рангу у відставці Сергій Лавріненко також брав участь у будівництві "Москви", а після навчання у Вищому училищі імені Нахімова у Севастополі він служив на крейсері з 1984 до 1988 років.
До третьої річниці потоплення крейсера "Москва" кореспонденти Суспільне Миколаїв поспілкувалися з тими, хто брав участь у створенні та служив на цьому кораблі.
Що відомо про знищення крейсера "Москва" 13 квітня 2022 року
- З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, крейсер діяв в районі острова Зміїний. Після 2 березня 2022 року його бачили недалеко від узбережжя Одеси. Також корабель періодично повертався у порт Севастополя.
- 13 квітня 2022 року українські військові заявили, що поцілили ракетами у російський крейсер "Москва", який погрожував захисникам Зміїного. Після влучання ракет на флагмані Чорноморського флоту Росії сталася пожежа, він почав тонути.
- 14 квітня Росія визнала, що судно затонуло у Чорному морі.
- 23 квітня Росія офіційно заявила, що через затоплення флагмана Чорноморського флоту РФ "Москва" загинув один військовослужбовець на ім’я Іван Вахрушев, ще 27 моряків вважаються зниклими безвісти. Російська сторона стверджує, що решта 396 членів екіпажу були евакуйовані з крейсера на інші кораблі Чорноморського флоту, які доправили їх в окупований Севастополь.
- "Москва" стала найдорожчою втратою Росії у війні проти України — за оцінками, вартість ракетного крейсера становить близько 750 мільйонів доларів. За даними Forbes, при цьому загалом станом на 24 травня РФ втратила військової техніки на 13 мільярдів доларів.