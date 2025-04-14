Міноборони РФ заявили, що "ціллю атаки" у Сумах був "військовий об'єкт"

Міністерство оборони Росії заявили, що 13 квітня у Сумах армія РФ нібито "атакувала" командний центр ОТУ Сіверськ Збройних сил України. Росія завдала ракетного удару по центру Сум зранку, загинуло понад 30 людей, поранено понад сто.

Заяву міноборони Росії опублікувало російське державне медіа "РИА Новости".

Міноборони Росії заявили, що нібито "знищили" 60 військових ЗСУ. МО РФ також заявляє, що влада України "використала цивільне населення як живий щит".

Російська армія завдала ракетного удару двома балістичними ракетами типу Іскандер по центру Сум. Низка світових лідерів відреагували на удар, висловивши співчуття.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни завдали ракетного удару по будинках, закладах освіти та церквах у Сумах. Саму атаку він схарактеризував як терористичний.

"Росія хоче саме такого терору й затягує цю війну. Без тиску на агресора мир неможливий. Розмови ще ніколи не зупиняли балістику та авіабомби. Потрібне таке ставлення до Росії, на яке заслуговує терорист", — наголосив президент.

Мер Конотопа Артем Семеніхін заявив, що 13 квітня у приміщенні в центрі Сум було організовано нагородження військовослужбовців 117 бригади. За його словами, організатором був голова ОВА Володимир Артюх.

Суспільне звернулося за коментарями до ОВА, СБУ та 117 бригади. Відповідь очікуємо.