У російському Архангельську невідомий спалив 4 автівки поліції — ГУР МО

В російському місті Архангельськ на території обласного управління внутрішніх справ РФ згоріли чотири поліцейські фургони "ГАЗель".
Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України. (ГУР МО).
Там розповіли, що це сталося 12 квітня 2025 року, а вогонь з автівок потім перекинувся і на будівлю управління.
"Руйнівна пожежа ― черговий акт непокори кремлівському режиму та його силовикам, які зокрема забезпечують примусову мобілізацію для ведення злочинної війни проти України. Людей, які усвідомлюють необхідність акцій прямої дії всередині держави-агресора, більшає ― ГУР МО України скеровує на шлях істинний, дієвий та помічний", — йдеться у повідомленні.
12 квітня в управлінні МВС Архангельської області РФ заявляли, що затримали 22-річного студента за підозрою у підпалі чотирьох службових автівок поліції.
За даними російського Telegram-каналу Baza, затриманий, — активіст студентської ради Вищої школи економіки, управління та права, що знаходиться в Архангельську.