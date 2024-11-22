Влада Іспанії розробляє план цивільної оборони на випадок війни

Влада Іспанії готує перший спеціальний національний план цивільної оборони. Цей документ необхідний на випадок, якщо війна торкнеться іспанської території.

Про це пише іспанське видання 20minutos, посилаючись на джерела у Міністерстві внутрішніх справ Іспанії.

Зазначається, що план цивільної оборони на випадок загрози війни є частиною 2-ї Національної стратегії цивільної оборони Іспанії — п'ятирічної ініціативи, яку схвалила Рада національної безпеки Іспанії 15 жовтня.

Співрозмовники в іспанському МВС зазначають, що така стратегія вперше передбачає внесення "загрози війни" до переліку надзвичайних ситуацій у галузі цивільного захисту та передбачає розробку "конкретних планів", над якими наразі опрацьовуються.

Як пише видання, таким чином Іспанія наслідуватиме приклад інших країн Європи, таких як Фінляндія, Норвегія та Швеція, які вже почали поширювати серед своїх громадян листівки з низкою основних рекомендацій щодо дій у разі війни.

План цивільної оборони є посібником для населення щодо дій у разі виникнення небезпеки внаслідок військового конфлікту. Такий документ буде заснований на інших подібних посібниках, які були розроблені владою Іспанії для боротьби з більш поширеними катастрофами, такими як пожежі, виверження чи повені.

Раніше міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес інформувала, що з кінця 2022 року її країна підготувала понад 5 тисяч українських військових.