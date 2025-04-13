Посол Росії у Великій Британії Андрій Келін не заперечив, що російські датчики були приховані в морях навколо Великої Британії в спробі відстежувати британські атомні підводні човни.

Про це він сказав в ефірі BBC.

Келін заявив, що, хоча він не заперечує, що Росія намагається відстежувати британські підводні човни, він відкидає звинувачення, що така діяльність становить загрозу для Великої Британії.

“Я не збираюся це заперечувати, але мені цікаво, чи дійсно ми зацікавлені в тому, щоб стежити за всіма британськими підводними човнами з дуже старими застарілими ядерними боєголовками... всі ці загрози надзвичайно перебільшені”, — сказав він.

Дипломат додав, що “ця загроза була вигадана, абсолютно, немає жодної загрози з боку Росії для Сполученого Королівства”.

Визнання Келіна послідувало за розслідуванням, опублікованим газетою Sunday Times на початку квітня, в якому детально описувалося виявлення ймовірних російських сенсорів в морях навколо Британії.

У своєму розслідуванні видання заявило, що ці пристрої, ймовірно, були встановлені Москвою з метою збору розвідувальної інформації про чотири британські підводні човни типу “Авангард”, які несуть на борту ядерні ракети.

Британські військові виявили існування пристроїв і визнали їх потенційною загрозою національній безпеці, повідомляє газета.

Пристрої були охарактеризовані як частина гібридної війни, яку веде очільник Росії Володимир Путін.

Інші заходи такої війни можуть включати завдання шкоди інфраструктурним об'єктам, таким як енергопроводи.

Звинувачення пролунали після того, як у березні Королівський військово-морський флот оприлюднив знімки російського військового корабля, який він відстежив поблизу британських вод.

Корабель під назвою “Бойкий” є одним з кількох російських кораблів, які були помічені поблизу британського узбережжя протягом останніх місяців.

У січні міністр оборони Джон Гілі заявив членам парламенту, що Королівський військово-морський флот стежив за російським шпигунським кораблем після того, як він був помічений у водах Великої Британії. Тоді Гілі звинуватив судно під назвою “Янтар” у тому, що воно використовується для збору розвідувальних даних і складання карт підводної інфраструктури Великої Британії.

Колишній міністр оборони і закордонних справ від консерваторів Тобіас Еллвуд попередив, що Велика Британія “відстає” у відстеженні глибоководних операцій Росії.

Раніше Еллвуд заявив в інтерв'ю Guardian, що використання датчиків — це “лише половина справи”. Він стверджував, що Росія встановила “віддалені платформи на морському дні” біля узбережжя Великої Британії, які слугують станціями підзарядки для десятків мініпідводних човнів, “щоб наносити на карту наші підводні кабельні мережі для потенційних диверсій”.

Представник Міністерства оборони повідомив BBC News, що відомство прагне “підтримувати і посилювати безпеку і стійкість критично важливої підводної інфраструктури”.

Відповідаючи на розслідування Sunday Times про датчики, речник Міністерства оборони заявив:

“Разом з нашими союзниками по НАТО і Об'єднаними експедиційними силами ми посилюємо нашу відповідь, щоб гарантувати, що російські кораблі і літаки не зможуть діяти в таємниці поблизу Великої Британії або поблизу території НАТО, використовуючи нові технології, такі як штучний інтелект, і координуючи патрулювання з нашими союзниками".

Він додав, що ядерні сили стримування постійного базування в морі продовжують патрулювати світовий океан непоміченими, "як вони це роблять вже 56 років".