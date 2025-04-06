Військові Сполученого Королівства нещодавно виявили у морі довкола Британії російські шпигунські датчики, які як підозрюють призначені для стеження за британськими атомними підводними човнами.

Про це повідомляє The Telegraph.

Зазначається, що військові дізналися про ці пристрої після того, як кілька з них були викинуті на берег. Їх розглядають як потенційну загрозу національній безпеці.

Раніше The Sunday Times повідомляла, що РФ намагалася зібрати розвіддані про чотири британські підводні човни Vanguard, які є носіями ядерних ракет.

Зараз у морі перебуває щонайменше один із підводних човнів перебуває в морі в рамках безперервної операції Великої Британії щодо стримування в морі.

"Не повинно бути жодних сумнівів, що в Атлантиці вирує війна. Це гра в кішки-мишки, яка триває після закінчення холодної війни, а тепер знову набирає обертів. Ми бачимо надзвичайну активність Росії", - сказав високопоставлений британський військовий.

Минулого року російський розвідувальний корабель "Янтарь" привернув до себе увагу, коли опинився біля берегів Британії. Його програма підводних досліджень в основному контролюється Головним управлінням глибоководних досліджень Міноборони Росії.

Видання зазначає, що у Москви є флот спеціалізованих підводних човнів, які, нібито, краще оснащені, ніж Британія та її союзники по НАТО, як для бойових дій на морському дні, так і для шпигунства.