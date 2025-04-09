"Контракт 18-24": до програми приєднались "Азов" та "Хартія"

До програми добровольців "Контракт 18-24" приєднуються 12-та бригада спеціального призначення "Азов" та 13-та бригада оперативного призначення Нацгвардії України "Хартія".

Про це "Азов" та "Хартія" повідомили у Telegram.

Зазначається, що на добровольців чекає повний пакет контракту. Йдеться про 1 рік військової служби; 1 мільйон гривень (200 тисяч – відразу, ще 800 тисяч – двома частинами під час дії контракту); до 120 тисяч щомісячних бонусів + доплати за бойові завдання; соціальні гарантії під час і після служби; соціальні гарантії та пільги; можливість виїзду за кордон після року служби.

В "Азові" також наголосили, що "досвідчені азовці навчать всього з "нуля".

Щоб приєднатися до "Хартії", можна дзвонити за номером 3333 або подати заявку на офіційному сайті.

Для того, щоб приєднатися до "Азову" треба заповнити анкету на сайті. У коментарі необхідно вказати, що йдете на "Контракт 18-24". Після цього рекрутери зв'яжуться для запрошення на співбесіду.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомляли, що до програми підписання контракту для добровольців віком від 18 до 24 років долучилися ще 10 бойових бригад. Таким чином наразі їх вже 18.

Що відомо про "Контракт 18-24"

Ще до інавгурації Трампа американські посадовці та представники країн НАТО закликали Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років, оскільки треба жива сила на передовій. Зеленський відкинув такі прохання та згодом анонсував річний "Контракт 18-24", який можуть підписати хлопці від 18 до 24 років. Серед умов: мільйон гривень, безвідсоткова іпотека та соцпакет. Контракт передбачає виключно бойові посади серед яких стрілець, гранатометник та розвідник. Підготовка триватиме понад 80 днів. Гроші також можуть отримати хлопці, які служать у війську й не мають 25 років.

Проте є ймовірність, що у підписанні можуть відмовити через здоровʼя, зокрема психічне. На ухвалення рішення впливатимуть ВЛК та представники бригад.

Серед нами опитаних військовослужбовців ставлення — в основному позитивне, бо це нові кадри у війську, вмотивовані бійці, проте між військовими може бути конфлікт серед особового складу, бо хтось прийшов за власним бажанням безкоштовно, а хтось непогану доплату.