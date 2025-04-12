Правоохоронці Греції розслідують обставини вибуху, що стався ввечері, 11 квітня, біля офісу головної залізничної компанії країни Hellenic Train в центрі Афін.

Про це повідомляє грецька газета Ekathimerini.

Зазначається, що вибухівка знаходилася у рюкзаку, який залишили поблизу будівлі офісу компанії невідомі особи. За даними антитерористичної поліції, вони були на мотоциклі без номерних знаків.

Бомба вибухнула в п'ятницю ввечері о 21:35, через 42 хвилини після телефонного попередження, надісланого двом медіаорганізаціям. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Зокрема грецька газета Efimerida ton Syntakton і вебсайт Zougla отримали анонімний дзвінок о 20:53, в якому повідомлялося, що біля офісів закладено бомбу, яка вибухне через 35-40 хвилин.

Поліція оточила територію від столичної вулиці Атанасіу Діаку до вулиці Калліруа, не підпускаючи містян і туристів до будівлі в районі, де розташовано кілька барів та ресторанів.

Вибухотехніки, які прибули на місце події, помітили рюкзак зовні будівлі, прикріплений до стовпа. Перш ніж вони змогли провести контрольований вибух, пристрій спрацював. Вибух завдав незначних пошкоджень фасаду будівлі та прилеглим автомобілям.

У своїй заяві Hellenic Train повідомила, що вибух стався "дуже близько до її центрального офісу" і що він спричинив "обмежену шкоду" і не завдав жодних травм ані співробітникам компанії, ані перехожим.