Зеленський ввів санкції проти Арбузова, Клюєва та ексвласника ТРЦ Guliver

Рада з питань національної безпеки та оборони запровадила нові санкції проти чотирьох колишніх українських посадовців та бізнесменів. Президент України Володимир Зеленський ввів у дію це рішення РНБО.

Відповідний указ №231/2025 розміщено на сайті президента.

Під санкції потрапили колишній голова Нацбанку Сергій Арбузов, екснардепа Сергій Клюєв, підприємець, ексвласника ТРЦ Guliver Віктор Поліщук, акціонерка і голова Наглядової ради IBOX BANK Альона Шевцова.

Санкції передбачають позбавлення державних нагород, блокування активів та заборону на майже будь-яку економічну діяльність в Україні.

Указ набирає чинності з дня опублікування.

Як зазначається у рішенні, РНБО підтримала внесені СБУ пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Кабінету міністрів, СБУ разом з Нацбанком України та Комісією державних нагород та геральдики при президентові України доручено забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності санкцій.

МЗС має поінформувати компетентні органи Євросоюзу, США та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

11 квітня Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти російських пропагандистських медіа та організацій. Серед них проєкт Віктора Медведчука "Другая Украина".