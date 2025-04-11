Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти російських пропагандистських медіа та організацій. Серед них проєкт Віктора Медведчука "Другая Украина".

Про це йдеться в указах, опублікованих на сайті президента України.

Так санкції запровадили проти:

російського пропагандиста та кореспондента Россия 1 Олександра Сладкова

російської журналістки та пропагандистки Аріни Шарапової

українського політтехнолога і проросійського пропагандиста Вадима Карасьова

російського продюсера українського походження Юри Бардаша тощо.

Також Зеленський запровадив санкції проти російських юридичних осіб, які ведуть пропагандистську діяльність на тимчасово окупованих територіях, як "Херсонка.Ру", "Реадовка.Ру", "Правда.Ру", "Телерадиокомпания "Таврия" тощо.

"Посилюємо тиск на пропагандистів війни й тих, хто виправдовує Росію, а також разом з партнерами блокуємо діяльність російського тіньового флоту. Відповідні укази вже на сайті", — прокоментував запровадження санкцій Володимир Зеленський.

"Другая Украина" — громадська нерелігійна організація в Росії, яку заснував Віктор Медведчук. До "Другой Украины" долучаються політичні коментатори з уже закритих проросійських телеканалів, депутати місцевих рад від ОПЗЖ та обвинувачені у державній зраді й сепаратизмі політтехнологи.

Санкції запроваджені також проти білоруських пропагандистських організацій.

Віктор Медведчук — кум Путіна, держзрадник

Кум президента Росії Путіна, нардеп забороненої "Опозиційної платформи — За життя" Віктор Медведчук був фігурантом справи про державну зраду, за результатами якої у 2021 році суд відправив його під домашній арешт.

27 лютого 2022 року стало відомо, що після вторгнення Росії Медведчук втік з-під домашнього арешту. 12 квітня 2022 року президент Зеленський повідомив про затримання Медведчука та опублікував його фото в наручниках та у військовій формі.

Згодом він запропонував обміняти Медведчука на українців, які опинилися в російському полоні. Пізніше Медведчук звернувся до Зеленського та Путіна із проханням обміняти його на захисників Маріуполя та заблокованих у місті цивільних.

21 вересня 2022 року стало відомо, що тривають перемовини щодо обміну полоненими за формулою 1 українець на 4 росіян і, за повідомленнями ЗМІ, до списків на обмін міг потрапити Медведчук.

У вересні Медведчука обміняли на 200 українських захисників, які перебували в російському полоні. Серед них — захисники "Азовсталі" та ті, хто пережив теракт РФ в Оленівці.

10 січня 2023 року Зеленський позбавив громадянства України політиків Андрія Деркача, Тараса Козака, Рената Кузьміна та Віктора Медведчука.