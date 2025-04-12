Систему протидії російським БпЛА "Ловець шахедів" використовують у Київській області. Далі цю систему масштабують на інші області.

Про це під час брифінгу до Дня Зброяра повідомив радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін.

Так за його словами перший пілотний проєкт випробовувався над Київською областю.

“Ми попрацювали місяць над тим, щоб перевірити концепцію. У нас є хороші результати роботи цього місяця. Ми доповіли про ці результати керівництву нашої держави, і було прийняте рішення про масштабування цього проєкту на інші області. Це крутий кейс, коли ми і в системі ППО отримали рішення на основі дронів”, — розповів Камишін.

За словами радника президента, нині є кілька таких виробів, які успішно застосовуються. Надалі держава намагатиметься масштабувати їх і для цього є виробничі можливості. Проте також поки що є складнощі з інтеграцією до систем ППО, навчанням пілотів та застосуванням самих дронів.