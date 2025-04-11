Країни Європи представлять США план післявоєнних "сил заспокоєння" в Україні

Велика Британія та Францію представлять США план післявоєнних "сил заспокоєння" для України. Представники цих європейських країн сподіваються, що цей план переконає президента Дональда Трампа погодитись на гарантії безпеки для України.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

За даними видання, вище військове керівництво цих країн протягом наступних двох тижнів має розробити деталі того, як "коаліція охочих" забезпечить безпеку повітряного простору, узбережжя та землі України.

Це має продемонструвати Трампу, що країни Європи "серйозно налаштовані на виділення власних ресурсів для післявоєнного майбутнього України". Своєю чергою США мали б забезпечити "гарантії" у вигляді військово-повітряних сил, нагляду за кордоном і розвідки, повідомляє видання.

До "коаліції охочих" вже доєднались 30 країн. 15 із них заявили про готовність надати війська для військової місії в Україні для забезпечення безпеки.

"Коаліція охочих"

2 березня британський прем'єр Кір Стармер заявив, що Велика Британія та Франція працюватимуть з Києвом, щоб представити мирний план Вашингтону. За його словами, таких домовленостей вдалося досягнути після розмов із Зеленським і французьким лідером Емманюелем Макроном. Окрім того, Стармер зазначав, що до цієї роботи можуть доєднатися ще одна або дві держави.

15 березня Стармер провів онлайн-зустріч "коаліції охочих" з близько 25 світових лідерів, які погодилися сприяти встановленню миру в Україні. Приєдналися представники ЄС, НАТО, Канада, Австралія та Нова Зеландія.

Також у зустрічі брав участь президент Зеленський, який після цього заявив, що через тиждень імовірно організують ще одну зустріч партнерів на підтримку України. Як сказав глава держави, важливо, що ці зустрічі на підтримку України стають "майже щотижневими".

Bloomberg дізналося, що Велика Британія та Франція намагаються розробити план для зміцнення позиції України на переговорах щодо закінчення війни.

27 березня у Парижі пройшла ще одна зустріч "коаліції охочих". За її підсумками президент Франції Емманюель Макрон заявив, що міністри закордонних справ країн "коаліції охочих" підготують пропозиції щодо моніторингу дотримання режиму припинення вогню в Україні.