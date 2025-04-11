Через сніг і сильний вітер вранці 11 квітня знеструмлені десятки населених пунктів у кількох регіонах. Над відновленням енергопостачання працюють аварійні бригади.

Про це повідомляє Укренерго.

"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше заживити всіх абонентів. Але робота ускладнюється тим, що негода триває", — зазначили у компанії.

Також в Укренерго повідомили, що рівень споживання електроенергії залишається високим: "Сьогодні, 11 квітня, станом на 9:30, воно було таким же, як в цей час попереднього дня — у четвер". Це пов’язують з утриманням холодної погоди на всій території України, а також високою хмарністю в окремих регіонах, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій.

Українців просять економно користуватися електроенергією — не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів у пікові години з 8:00 до 21:00.