У Домінікані завершили розбір завалів нічного клубу, 221 загиблий

У столиці Домініканської Республіки Санто-Доміго завершилася рятувальна операція на місці, де внаслідок обвалу духу нічного клубу під час концерту загинула щонайменше 221 людина.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що причини трагедії та остаточна кількість загиблих досі не встановлені.

"Сьогодні пошук, порятунок постраждалих завершено. Тепер настав час перейти до іншої фази — фази розуміння і пояснення того, що сталося", — заявив прессекретар президента Омеро Фігероа.

Він додав, що уряд країни схвалив створення спеціальної команди національних та міжнародних експертів, яка займатиметься розслідуванням трагедії.

Фігероа заявив у відеозверненні, що уряд Домініканської Республіки схвалив створення групи національних і міжнародних експертів для з'ясування причин обвалення даху популярного закладу.

Команди екстреної допомоги, які працювали на місці до ранку четверга, витягли з будівлі майже 200 людей.

Після завершення рятувальних робіт сім'ї зниклих безвісти покинули територію навколо нічного клубу, де вони простояли кілька днів, обійнявшись.

Внаслідок обвалу загинув і співак Руббі Перес, який виступав у клубі. Президент Домініканської Республіки Луїс Абінадер був присутній на його похороні в четвер, а публічна поминальна служба за ним відбудеться пізніше того ж дня.

У ніч на середу, 9 квітня 2025 року, в столиці Домініканської Республіки, Санто-Домінго, обвалився дах нічного клубу Jet Set під час концерту меренге. На момент трагедії в клубі перебували щонайменше 300 людей: політики, спортсмени та відомі артисти.

Серед жертв обвалу співак Руббі Перес, двоє колишніх гравців MLB, Октавіо Дотель і Тоні Енріке Бланко Кабрера, а також Нелсі Круз, губернаторка провінції Монтекрісті.