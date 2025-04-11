Ілон Маск зменшив прогноз економії для США до $150 млрд

Американський підприємець Ілон Маск, який працює в Департаменті ефективності уряду США (DOGE), у четвер знизив свій прогноз щодо того, скільки коштів його робота та заходи зі скорочення витрат зможуть заощадити для країни — до приблизно 150 мільярдів доларів.

Про це пише EFE.

"Радий повідомити, що у 2026 фінансовому році ми прогнозуємо економію у розмірі 150 мільярдів доларів завдяки зменшенню марнотратства та шахрайства", — сказав Маск на засіданні кабінету президента Дональда Трампа, в якому він знову взяв участь.

Ще минулого місяця в інтерв’ю Fox Business Маск заявляв, що зможе заощадити для країни 1 трильйон доларів.

За завданням президента Трампа, термін повноважень Маска в офісіDOGE завершується 4 липня 2026 року, коли США святкуватимуть 250-річчя незалежності.

Тому навіть якщо новий прогноз справдиться, він залишиться далеким від раніше обіцяних масштабів.

"Ми маємо чудову співпрацю з кабінетом міністрів для досягнення цих результатів. Економія означатиме кращі послуги для американців. Ми маємо витрачати податки розумно та ефективно", — наголосив Маск.

Деякі міністри адміністрації Трампа вже подякували Маску за його діяльність за останні місяці.

Офіс DOGE, де працює Ілон Маск,провів масштабні скорочення: було звільнено тисячі федеральних службовців, а також закрито низку історичних агенцій, серед яких — USAID, найбільша у світі агенція міжнародної допомоги.