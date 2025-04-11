Шестеро людей загинули в результаті аварії вертольота в Нью-Йорку

Шестеро людей загинули внаслідок падіння гелікоптера в річку Гудзон у США в четвер вдень.

Про це пише CBS News.

Інцидент стався приблизно о 15:17 поблизу вентиляційної шахти тунелю Голланда в Джерсі-Сіті. Мер Нью-Йорка Ерік Адамс повідомив, що загинули троє дорослих і троє дітей, зокрема родина з Іспанії та пілот. За його словами, тіла загиблих уже знайдено.

"Наші серця з родинами загиблих і всіма шістьма, хто був на борту гелікоптера", — сказав Адамс.

Комісар поліції Нью-Йорка Джессіка Тіш додала: "На виклик відгукнулися підрозділи авіації, гавані, водолази та патрулі. Наші водолази прибули на місце за лічені хвилини та витягли чотирьох людей з місця катастрофи, ще двох витягли водолази FDNY. Незважаючи на негайне надання допомоги на суднах і пірсі, чотирьох визнали мертвими на місці, ще двоє померли в лікарні".

Рятувальні служби діяли по обидва боки річки.

У Truth Social Дональд Трамп написав: "Жахлива катастрофа гелікоптера на річці Гудзон. Здається, шість осіб, включно з пілотом, більше не з нами...".

Гелікоптер Bell 206 належав туристичній компанії New York Helicopters. Він вилетів з Нижнього Мангеттена приблизно о 15:00.

Відомо, що він належав компанії Meridian Helicopters із Луїзіани. Гелікоптер після зльоту пролетів над островом Говернорс, статуєю Свободи, а потім повернувся над річкою вздовж Джерсі-Сіті.

Представник Skyports, оператора вертолітного майданчика, висловив співчуття та підтвердив співпрацю з відповідними органами.

Гендиректор New York Helicopter Майкл Рот заявив CBS News, що не має інформації про причини аварії: "Ми спустошені... ми — маленька компанія. Я батько й дідусь, і ми не знаємо, що сталося".

FAA та NTSB розслідують інцидент. Берегова охорона встановила зону безпеки на річці, припинивши рух суден.

На момент катастрофи температура води була близько 10°C, небо затягнуте, видимість — 16 км, пориви вітру — до 34 км/год. Свідки кажуть, що частини гелікоптера відокремились у повітрі, після чого він впав у воду.

"Було гучне ревіння, як при несправності двигуна... потім я побачила уламки", — розповіла мешканка Джерсі-Сіті Дженн Лінк.

"Спершу подумала, що це грім... потім побачила чорні частки в повітрі", — додала Іпсіта Банігрі.

Відео показує рятувальні поплавки на шасі гелікоптера, але фюзеляж і хвіст були відсутні.

"Очевидно, сталася катастрофічна відмова обладнання. На відео видно фюзеляж догори дриґом і відсутність основного ротора", — повідомив авіарепортер Ден Райс.