Президент України Володимир Зеленський доручив підготувати санкційні пакети щодо тіньового танкерного флоту РФ.

Про це Зеленський повідомив у своєму вечірньому зверненні 10 квітня.

“Я доручив також підготувати наші, українські, санкційні пакети — є відповідне обґрунтування від спецслужб, це сильні пакети — і щодо тіньового танкерного флоту, який Москва використовує, щоб фінансувати війну, і щодо пропагандистів війни — тих, хто фактично намагається послаблювати наш захист і допомагати Росії, і також щодо деяких функціонерів — це відомі всім українцям прізвища, мали вплив. Зараз триває підготовка відповідних указів, усе буде поетапно”, — сказав Зеленський.

Він додав, що Україна також працює, щоб синхронізувати санкційні пакети з рішеннями партнерів передусім у Євросоюзі та інших сильних юрисдикціях світу.

Санкції проти "тіньового флоту" РФ

У грудні 2024 року у Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомляли, що так званий російський "тіньовий флот" налічує понад тисячу танкерів. Його було створено для обходу нафтових санкцій, запроваджених проти РФ.

10 січня 2025 року США запровадили санкції проти понад 30 російських нафтосервісних компаній серед яких "Газпром Нафта", "Сургутнафтогаз", "Інгосстрах", "Альфастрахування" та "Радкомфлот".

До санкційних списків також потрапили 184 танкери, серед яких 63 судна компанії "Совкомфлот" і кораблі "тіньового флоту", які транспортували російську нафту. Кілька суден, що потрапили під санкції, перевозили не лише російську нафту, але й підсанкційну іранську нафту.

24 лютого у 16-му пакеті санкцій ЄС поповнив список підсанкційних суден РФ на ще кілька десятків. Таким чином, загальна кількість російських танкерів, що потрапили під дію обмежень, досягла 153.