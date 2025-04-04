Головне управління розвідки Міноборони додало на портал War&Sanctions дані про ще 11 російських капітанів і 31 морське судно, які беруть участь у схемах обходу санкційних обмежень на торгівлю російською нафтою.

Про це повідомляє пресслужба української розвідки.

Там розповіли, що серед оприлюднених осіб – капітани танкерів, афілійованих із підсанкційною російською компанією "Совкомфлот", які порушують політику обмеження граничної ціни на російську нафту. Зокрема, це Іван Нікіфіров, капітан танкера KOTLAS, та Константин Коваленко, капітан танкера CORUS.

"Капітани володіють реальною інформацією про власників "тіньових" танкерів, технічний стан кораблів, вантаж і його вартість, а також маршрут судна", — йдеться у повідомленні.

У ГУР МО стверджують, що саме вони ухвалюють рішення про відключення або маніпуляції з навігаційними системами кораблів, підробку даних про місцеперебування суден, внесення неправдивих даних у маршрутні журнали, небезпечне перевантаження нафти між суднами в морі та застосування інших схем для обходу санкцій.

У відомстві підкреслили, що такі дії не лише сприяють фінансуванню російської війни проти України, а й створюють загрозу глобальної екологічної катастрофи.

Загалом у розділі "Морські судна" на порталі War&Sanctions вже доступні дані про 782 судна та 100 капітанів.

Санкції проти "тіньового флоту" РФ

У грудні 2024 року у Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомляли, що так званий російський "тіньовий флот" налічує понад тисячу танкерів. Його було створено для обходу нафтових санкцій, запроваджених проти РФ.

10 січня 2025 року США запровадили санкції проти понад 30 російських нафтосервісних компаній серед яких "Газпром Нафта", "Сургутнафтогаз", "Інгосстрах", "Альфастрахування" та "Радкомфлот".

До санкційних списків також потрапили 184 танкери, серед яких 63 судна компанії "Совкомфлот" і кораблі "тіньового флоту", які транспортували російську нафту. Кілька суден, що потрапили під санкції, перевозили не лише російську нафту, але й підсанкційну іранську нафту.

24 лютого у 16-му пакеті санкцій ЄС поповнив список підсанкційних суден РФ на ще кілька десятків. Таким чином, загальна кількість російських танкерів, що потрапили під дію обмежень, досягла 153.