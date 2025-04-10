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У Єврокомісії працюють над варіантами лібералізації митних тарифів замість "торгівельного безвізу"
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У Єврокомісії працюють над варіантами лібералізації митних тарифів замість "торгівельного безвізу"

Ексклюзивно
Марія Патока
Валерія Пашко
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Єврокомісія працює над пропозицією для України щодо лібералізації тарифів на імпорт українських товарів. Ця пропозиція має замінити "торгівельний безвіз", який діє з червня 2022 року.

Про це повідомив речник Єврокомісії Олоф Ґілл у коментарі Суспільному.

За його словами, комісія усвідомлює занепокоєння фермерів та держав-членів ЄС щодо чутливості певних видів сільськогосподарського імпорту і прагне вирішити цю проблему.

"Цей процес, передбачений статтею 29 угоди про асоціацію Україна-ЄС, має на меті забезпечити економічну стабільність та передбачуваність для фермерів та бізнесу як в Україні, так і в ЄС, сприяючи плавному переходу після закінчення терміну дії автономних торгівельних заходів", — повідомив речник.

Раніше "Європейська правда", з посиланням на джерела, повідомляла, що ЄС не продовжуватиме "торгівельний безвіз" з Україною після 5 червня 2025 року. Умови торгівлі повернуться до довоєнних.

"Торгівельний безвіз" — це безмитна та безквотна торгівля між Україною та Євросоюзом, яка діє з 4 червня 2022 року, та запроваджена для підтримки економіки України. Європейські фермери неодноразово протестували проти цієї програми Єврокомісії, адже, на їхню думку, українська продукція дешевша, і їм складно з нею конкурувати.

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