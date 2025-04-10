У Кіберполіції попередили про поширену шахрайську схему розсилання повідомлень з проханням підтримати дитину в конкурсі або проголосувати за якусь дитячу команду чи групу.

Відповідний пост Кіберполіція оприлюднила у соцмережах.

Зазначається, що зловмисники активно використовують месенджери (Telegram, WhatsApp, Viber) для розсилання повідомлень з проханням підтримати дитину в конкурсі або проголосувати за якусь дитячу команду чи групу. Іноді ці повідомлення можуть надходити навіть від імені знайомих, чий акаунт був зламаний.

Далі шахраї можуть запропонувати перейти на сайт, де потрібно “авторизуватися” і проголосувати.

Людину можуть попросити сканувати QR-код, ввести свій номер телефону та одноразовий код з SMS. Якщо вона виконає такі дії, її акаунт може бути зламаний, і зловмисники отримають доступ до нього.

Після цього вони можуть використовувати його для розсилки фішингових повідомлень, вимагати гроші або навіть читати особисті повідомлення та переглядати фото і відео.

Щоб уникнути таких ситуацій: